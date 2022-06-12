Son dakika haberi | İtalya helikopter kazasında hayatını kaybetmişti: Lübnanlı pilot hakkında yürek burkan detay...

İtalya'nın Lucca kentinde bulunan Capannori Tassignano Havaalanı'ndan önceki gün yerel saatle 10.00 sıralarında Treviso'ya gitmek üzere havalandıktan sonra Modena civarında radardan kaybolan Agusta Koala "AW119" tipi helikopterin enkazına ulaşıldı. Bölgenin yoğun ağaçlık olması ve GSM kapsama alanı olmaması nedeniyle güçlükle yürütülen kurtarma çalışmalarında helikopterde bulunan Eczacıbaşı Holding'e bağlı Altınova'daki İpek Kâğıt Fabrikası Müdürü Arif Cez, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Manisa Yatırım Projeleri Müdürü Serhat Kenar, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Şirketi Fabrikalar Direktörü Altuğ Erbil ve Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak, Lübnanlı İşadamı Tarek Tayah, Shadi Kreidi ve İtalyan platon cesetlerine ulaşıldığı bildirildi.

DNA TESTİ YAPILACAK

İtalyan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada kazada hayatını kaybedenlerin birbirlerinden çok uzak mesafede bulunduklarını belirtti. Yolcuların, helikopterin yere düşmesi sırasında ağaçlara çarpması nedeniyle savrulmuş olabileceklerini belirten yetkililer, korkunç kazada hayatını kaybeden 7 kişinin kimlik tespiti için DNA testi yapılacağını açıkladı.

GÖRÜNTÜLERE SABAH ULAŞTI

Kazadan saniyeler önce çekilen videoya SABAH ulaştı. Lübnanlı İşadamı Tarek Tayah'ın oğluna gönderdiği 25 saniyelik görüntüde pilot ve Tarek Tayah kamera açısına girerken diğer yolcular videoda görünmüyor. Videoda havanın sisli olduğu ve giderek kötüleştiği de net bir şekilde görülüyor.

EŞİNİ PATLAMADA KAYBETMİŞ

Korkunç kazada hayatını kaybeden Lübnanlı İşadamı Tarek Tayah (60), Shadi Kreidi (47) INDEVCO Industrial Group'da görev yaptıkları belirlendi. Satın alma direktörü olarak görev yapan 3 çocuk babası Tarek Tayah'ın 4 Ağustos tarihinde Beyrut Limanı'ndaki korkunç patlamada mücevher tasarımcısı eşi Hala Tayah'ı kaybettiği ortaya çıktı.

İtalya'nın Lucca kentinde bulunan Capannori Tassignano Havaalanı'ndan önceki gün yerel saatle 10.00 sıralarında Treviso'ya gitmek üzere havalanan Agusta Koala "AW119" tipi helikopter kısa bir süre sonra radardan kayboldu.Modena Valiliği olayla ilgili saat 16.00 sıralarında kaybolma alarmı verirken, helikopterin kaybolduğu alan olarak tespit edilen Alpe, Pievepelago, Piandelagotti'deki San Pellegrino arasındaki sırtta, rüzgâr, yağmur ve dolu fırtınasının düştüğü açıklandı. Helikopter için Modena ve Lucca şehirleri arasındaki sınırda Apenin sıradağlarında arama çalışması başlatılırken, Eczacıbası Holding konuya ilişkin yaptığı açıklamada helikopter içinde bulunan 4 çalışanının bir fuar için İtalya'da bulunduğunu açıkladı.

ÇOK ISSIZ BİR BÖLGE

Arama ve kurtarma çalışmalarına İtalya Ulusal İtfaiyesi ve Ulusal Alp Kurtarma Ekiplerinin yanı sıra İtalya Hava Kuvvetleri de katılırken 157. Hava Kuvvetleri filosuna ait bir HH 139 helikopteri, Battisti Sığınağı ile Segheria bölgesi arasındaki Modena-Reggio Emilia Apennines sırtındaki bir vadide bir helikopter enkazını tespit etti. O bölgede yürüyüşte bulunan bir dağcı da enkazla ilgili yetkililere bilgi verdi.

CESETLERE ULAŞILDI

Bölgenin yoğun ağaçlık olması ve GSM kapsama alanı olmaması nedeniyle güçlükle yürütülen kurtarma çalışmalarında helikopterde bulunan Eczacıbaşı Holding'e bağlı Altınova'daki İpek Kâğıt Fabrikası Müdürü Arif Cez, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Manisa Yatırım Projeleri Müdürü Serhat Kenar, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Şirketi Fabrikalar Direktörü Altuğ Erbil ve Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak, Lübnanlı İşadamı Tarek Tayah, Shadi Kreidi ve İtalyan platon cesetlerine ulaşıldığı bildirildi.