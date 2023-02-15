Son iki bin yılın en büyük depremi

AFADDeprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar dün bir basın toplantısı düzenleyerek asrın felaketiyle ilgili bilgiler verdi:Anadolu'da son 2 bin yılda görülen en büyük depremlerden birini yaşadık. Yer kabuğu 2 dakikalık süre boyunca her 2 deprem sırasında çok ciddi şekilde sarsıldı. Her 2 depremin derinliği 8.5 ile 10 kilometre arasında değişiyor. Yer kabuğunda 7 metre 30 santimetreye kadar yer değiştirme var.Bölgedeki artçı sayısı 3 bin 800'ü aştı ve devam ediyor. Halen bölgede çok sayıda yıkılmamış ağır hasarlı ya da orta hasarlı binalar var. 4 ve üzeri veya 5 ve üzeri meydana gelebilecek artçı sarsıntıların sonrasında özellikle yıkılmamış olan binalarda da yıkımlar gerçekleşebilir. Buralardan vatandaşlarımızın uzak durmasında çok büyük yarar var. Deprem 110 bin kilometrekarelik alanda etkili oldu. Gözlemlere göre 400 kilometrenin üzerinde bir yüzey kırığı oluştu. Ortaya çıkan enerji çok büyük. Baktığınızda kabaca 30 katrilyon jul enerjinin açığa çıktığını söyleyebiliriz. ANKARA