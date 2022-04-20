Son kurban iç mimar

Ünlü sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı (65), Prof. Dr. Ahmet Demirel (79), eski devlet bakanı Azimet Köylüoğlu'ndan (82) sonra tele-dolandırıcıların son kurbanı iç mimar Fatma Gülsemin Dorkan (77) oldu. SABAH, Dorkan'ın nasıl dolandırıldığının ayrıntılarına ulaştı. Daha önceki vakalarda kendilerini polis, savcı olarak tanıtan dolandırıcılar yine aynı taktiği uyguladı. Dorkan'ı geçtiğimiz şubatta arayan bir şahıs, kendisini Gayrettepe'de vazifeli Başkomiser Volkan Uygar olarak tanıttı, "Nüfus cüzdanınız FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün eline geçmiş. İsminize suç işleniyor. Mevzuyu Cumhuriyet Başsavcısı Tarık Uysal ile beraber takip ediyoruz" dedi.İnandırıcı olmak için de Dorkan'a iki hesabının bulunmuş olduğu bankaların bilgilerini ve kart şifrelerini söyledi. Dorkan, sözde polisin yönlendirmesiyle bankaya gidip 5 bin dolar ve 3 bin euro'yu çekti, kendisini evinin önünde bekleyen bir kişiye teslim etti. Dolandırıcı bununla yetinmedi, biri 114 bin, diğeri 100 bin liralık hesaplarındaki tüm paraları da hesabına havale ettirdi. Yaklaşık 350 bin lirasını kaptırdığını geç de olsa anlayan Dorkan, mart ayında polis merkezine başvurdu. Polis yaptığı araştırmada, o gün parayı teslim alan kişinin taksiyle geldiğini tespit etti. Taksideki güvenlik kamerası görüntülerinden parayı teslim alan kişinin Gökhan Samsa olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Gökhan Samsa, yaşlı kadını tanımadığını, arkadaşı Ercan Şekerci'nin kendisinden yardım istediğini, arkadaşının isteği üzerine yaşlı kadının verdiği paketi alıp Şekerci'ye teslim ettiğini, kimseyi dolandırmadığını ileri sürdü. Ercan Şekerci'nin bir cezaevinde tutuklu olduğu ve yaklaşık 3 aydır da cezaevinde olduğu tespit edildi. Samsa, ifadesinin ardından 8 Mart'ta tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Samsa hakkında iç mimar Dorkan'ı dolandırmaktan ve Ercan Şekerci'ye iftira atmaktan 17 yıl hapis istemiyle dava açıldı.