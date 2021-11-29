Son mağdur: Kadın başsavcı

SAMSUN'DA, Dr. Selami Taşçı hakkında, Cumhuriyet Başsavcısı M.G.'yi öldürmeye çalıştığı iddiasıyla 20 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Selami Taşçı, geçtiğimiz günlerde bir vatandaş tarafından adli makamlara ihbar edilince hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı kıdemli savcı M.G. yürütürken, Dr. Taşçı iddiaya göre bu olayı takıntı haline getirdi. Taşçı, defalarca adliyeye gelerek savcıyı rahatsız etmeye başladı. Kadın savcı ise doktorun taciz ve tehditlerinden korkunca adli makamlara başvurdu. Savcı için polis koruması tahsis edildi.
ODASINA GİRİP DARP ETTİ
Günlerce süren taciz ve takipler sonrası Dr. Taşçı, bir gün adliyeye giderek savcının odasına girdi. İkili arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Selami Taşçı, iddiaya göre savcı kadını boğmaya çalışıp feci şekilde darp etti. Kadın savcıyı adliye görevlileri kurtardı. Bir ay istirahat raporu verilen savcı, görev yerinin değiştirilmesi talebi üzerine başka bir kentte görevlendirildi. Tutuklanan Taşçı hakkında "Adam öldürmeye teşebbüs"ten 20 yıla kadar hapis istendi.