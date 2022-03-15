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Giriş Tarihi: 16.3.2022

Son mesaj: Bak nasıl atlıyorum

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Son mesaj: Bak nasıl atlıyorum
İstanbul Esenyurt'ta, 32 katlı rezidansın 6'ncı katından düşerek hayatını kaybeden 19 yaşındaki Özge Binnur Oruç'un ölmeden dakikalar önce erkek arkadaşına, "Bak nasıl atlıyorum" diye mesaj attığı ortaya çıktı. Olay sonrası çalışma başlatan polis, genç kızın yaşamını yitirmeden birkaç saat önce erkek arkadaşı R.Ş.S. ile Avcılar'da bir AVM'de buluşup tartışma yaşadıklarını belirledi. İddiaya göre Oruç'un, tartışmanın ardından giderken "Bak nasıl atlıyorum" diye erkek arkadaşına bir mesaj attığı öne sürüldü. Polis, R.Ş.S. hakkında işlem başlattı. Anne Nefise Oruç, kızının geride 6 sayfalık not bıraktığını söyledi.

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