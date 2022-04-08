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Giriş Tarihi: 9.4.2022

Son nefesinde ‘Beni Gözde yaktı’ dedi

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Son nefesinde ‘Beni Gözde yaktı’ dedi
İstanbul Bağcılar'da, geçen yıl nisanda kreş öğretmeni Gözde A.'nın (34), komşusu Gülcemal Coşar'ı (71) evinde eşarpla boğmaya çalışıp yaktıktan sonra kolundaki altınları gasp ettiği iddiasıyla ilgili davanın dün duruşması yapıldı. "Yanıcı madde kullanarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "yağma" suçundan ise 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan Gözde A., "Maktulle problemim yoktu. Olay günü ailemle birlikte evde, yatak odasında sınavlarım için ders çalışıyordum. Ben öldürmedim, altınlarını da almadım" iddiasında bulundu. Mahkeme başkanı, sanığın sabıkasız olduğunu ve yapılan incelemelerde olay yerinde parmak izinin çıkmadığını belirtti. Ölen kadının çocukları İbrahim Coşar ile Dilek Kurt ise annelerinin ölmeden önce "Beni Gözde yaktı" dediğini ileri sürdü. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet müştekiler Dilek ve İbrahim'in HTS kayıtlarının incelenmesini isteyerek duruşmayı erteledi.

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Son nefesinde ‘Beni Gözde yaktı’ dedi
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