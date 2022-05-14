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Giriş Tarihi: 14.5.2022 15:05 Son Güncelleme: 14.5.2022 15:17

Son nefesini camide namaz kılarken verdi

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Son nefesini camide namaz kılarken verdi

Konya'nın Meram ilçesinde Dörtyol Camii'ne giden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın yakın koruması Yunus Emre Doğan’ın babası Sabri Doğan (78) ikindi namazını kıldığı sırada kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Doğan’ın hayatı kaybetti anlar güvenlik kameralara tarafından kaydedildi.

Konya'da 10 Mayıs günü ikindi namazını kılmak üzere merkez Meram ilçesinde bulunan Dörtyol camiine giden Sabri Doğan, namaz kıldığı sırada aniden yere yığıldı. Doğan'ın yardımına cemaatten bir vatandaş koştu. Namazın hemen ardından diğer cemaat ve imamda Doğan'ın yardımına koşsa da Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bu anlar caminin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın yakın koruması Yunus Emre Doğan'ın babası da olan Sabri Doğan, 11 Mayıs günü Fatih Erbakan'ın da katıldığı cenaze namazının andından Kurtuluş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Son nefesini camide namaz kılarken verdi
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