Son randevu cinayeti davasında karar çıktı... Kuaför Elif’i silahla vurup acil kapısına atmıştı

Üsküdar'da geçtiğimiz temmuz ayı meydana gelen olayda Ümraniye'de kuaförlük yapan Elif Güneş, kendisi gibi kuaför olan erkek arkadaşı Koray Gülbar'dan 2 ay önce ayrılmıştı. İddiaya göre takıntılı adam eski sevgilisi Güneş'i son kez görüşmek istediği için çağırmış, buluştuklarında da silahla ateş ederek genç kadını hayattan koparmıştı. Arkadaşı Atınç Demir'le kaçarak uzaklaşan Gülbar, polis ekiplerince yakalanarak adli makamlarca tutuklanmıştı. Koray Gülbar'a 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, Atınç Demir'e ise 'Kasten öldürmeye yardım' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
SON KEZ SAVUNMA YAPTILAR
İstanbul Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 7 Mart 2023 günü gerçekleştirilen ilk celsede Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıklamıştı. Son randevu cinayeti davasında bugün karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Koray Gülbar ve Atınç Demir bulundukları cezaevinden SEGBİS sistemiyle katılırken taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.
MÜŞTEKİ AVUKATI "TASARLAMA ÖLÜM" İDDİASI
Duruşmada müşteki avukatı Semra Yıldız, sanığın maktul Elif Güneş'i tasarlayarak öldürdüğünü söyleyerek "Sanık Koray, maktulün telefonunu yok etmiştir. Bu da tasarlama eylemine delil teşkil eder. Sanığın ifadesin de tamamlanmasını ve tasarlayarak öldürmeden cezalandırılmasını talep ederiz" dedi. Aile Bakanlığı avukatı da sanığın öldürme eyleminin iç dünyasında oluştuğunu ve bir tasarlamayla olayın meydana geldiğinin açık olduğunu savunarak sanıkların cezalandırılmasını istedi.
"ELİF'İN TŞÖRTÜNÜ ÇEKERKEN SİLAH PATLADI"
Tutuklu sanık Koray Gülbar savunmasında "Önceki savunmalarım geçerlidir. Ben kesinlikle maktulü bilerek ve isteyerek öldürecek bir şey yapmadım. Ben olay anında Elif'in tşörtünü çektim, bu sırada silah patladı. Olay günü Elif'in Kadıköy'e gittiğinden haberim yoktu. Haberim olsaydı kesinlikle gitmezdim" şeklinde konuştu.
"BEN SADECE GÜZEL BİR İLİŞKİLERİ OLSUN İSTEDİM"
Diğer tutuklu sanık Atınç Demir ise savunmasında "Olay günü buluştuğumuzda ikisine de 'Çocuk değilsiniz tartışmayın' diye söyledim. Bunun üzerine Koray aracın direksiyonuna geçti. Ben de onların yanından ayrıldım. Olaydan önce maktul beni arayıp tekelciyle olan muhabbetini anlatmıştı. Koray'ın da bu durumu yanlış anladığını söyledi. İkisi de benim eski arkadaşım olduğundan sadece güzel bir birliktelikleri olsun ve devam etsin istedim" ifadelerini kullandı. Sanık avukatları ise öldürme eyleminin tasarlayarak gerçekleştirildiğine dair herhangi bir delil olmadığını ileri sürerek sanıkların beraatlerini talep etti.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETE ÇARPTIRILDI
Duruşma sonu mahkeme, sanık Koray Gülbar "Kadına karşı kasten öldürme" ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılırken sanık Atınç Demir, "Kasten ölüme yardım" suçundan 15 yıl, diğer 2 sanık ise "Suç delillerini yok etme" ve "Suçluyu kayırma" suçundan 1 yıl hapisle cezalandırıldı.