Son randevu cinayeti davasında karar çıktı... Kuaför Elif’i silahla vurup acil kapısına atmıştı

"BEN SADECE GÜZEL BİR İLİŞKİLERİ OLSUN İSTEDİM"

Diğer tutuklu sanık Atınç Demir ise savunmasında "Olay günü buluştuğumuzda ikisine de 'Çocuk değilsiniz tartışmayın' diye söyledim. Bunun üzerine Koray aracın direksiyonuna geçti. Ben de onların yanından ayrıldım. Olaydan önce maktul beni arayıp tekelciyle olan muhabbetini anlatmıştı. Koray'ın da bu durumu yanlış anladığını söyledi. İkisi de benim eski arkadaşım olduğundan sadece güzel bir birliktelikleri olsun ve devam etsin istedim" ifadelerini kullandı. Sanık avukatları ise öldürme eyleminin tasarlayarak gerçekleştirildiğine dair herhangi bir delil olmadığını ileri sürerek sanıkların beraatlerini talep etti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETE ÇARPTIRILDI

Duruşma sonu mahkeme, sanık Koray Gülbar "Kadına karşı kasten öldürme" ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılırken sanık Atınç Demir, "Kasten ölüme yardım" suçundan 15 yıl, diğer 2 sanık ise "Suç delillerini yok etme" ve "Suçluyu kayırma" suçundan 1 yıl hapisle cezalandırıldı.