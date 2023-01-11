Son sözleri ‘Nefes alamıyorum’ oldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde 5 Ocak'ta Aytuğ Demir (28) oturdukları sitenin oyun parkında, kaçak olarak açılan 60 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen 2 yaşındaki oğlu Batu Demir'i kurtarmak için peşinden atlamıştı. Baba ve oğlunun kuyunun 15'inci metresinde sıkışarak öldükleri kahreden olayla ilgili site yöneticisi Hamza Akiş ile sondaj firması sorumlusu Vasfi Çakır tutuklanmıştı.SABAH, üzücü olayla ilgili yeni ayrıntılara ulaştı. 28 yaşındaki Yağmur Demir'in evlerinin yakınındaki kuyuya düşen eşi ve oğlunu, delikten aşağı ip atarak kurtarmaya çalıştığı ancak gücünün yetmediği öğrenildi. Eşini ve oğlunu yukarı çekmeye gücü yetmeyen genç kadının çevreden yardım istediği belirtildi. Ancak itfaiye ve kurtarma ekipleri olay yerine gelene kadar Aytuğ Demir'in içerideki metan gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Hayattayken kuyunun içinde eşi Yağmur Demir ile konuşan Aytuğ Demir'in son sözlerinin "Nefes alamıyorum" olduğu, sonrasında kendisinden bir daha ses gelmediği belirtildi. Yaşadığı olayın etkisinden hâlâ kurtulamayan ve eşi ile oğlunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Yağmur Demir'in serum ve ilaçlarla ayakta durmaya çalıştığı bildirildi.Aytuğ-Yağmur Demir çiftinin İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde birlikte okudukları, birinci sınıf öğrencisiyken tanıştıkları, pandemi nedeniyle düğünlerinin geciktiği, 2 yıl önce dünyaevine girdikleri öğrenildi. Öte yandan sitenin yakınında bulunan çocuk parkına birkaç metre mesafedeki ölüm kuyusunun yakınında başka kuyuların da bulunduğu ve kapatıldığı bildirildi.