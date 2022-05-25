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Giriş Tarihi: 26.5.2022

Son sözü: Beni rahatsız etme

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Son sözü: Beni rahatsız etme

Bir süre arkadaşlık yaptığı 1 çocuk annesi Derya Kayra’yı öldüren Erkan Talat Çetin’in talihsiz kadını “Beni artık rahatsız etme” dediği için öldürdüğü belirlendi

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'nde buluşan Erkan Talat Çetin ile Derya Kayra tartışmaya başladı. Çetin, belindeki silahı çıkararak Kayra'ya kurşun yağdırdı. Ardından intihara kalkıştı. Ağır yaralı halde çevredeki özel hastanelere kaldırılan Kayra ile Çetin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bir çocuk annesi 37 yaşındaki Derya Kayra'nın, eşiyle ayrı olduğu dönemde tanıştığı Erkan Talat Çetin ile kısa bir süre arkadaşlık yaşadığı öğrenildi.



Daha sonra çocuğu için eşiyle yeniden bir araya gelme kararı alan Kayra, Çetin'e durumu anlattı. Ancak Çetin, Kayra'nın eşiyle yeniden barışmasını kabullenmedi. Genç kadını aramaya ve rahatsız etmeye devam etti. Kayra'nın yakınlarından alınan bilgiye göre talihsiz kadın "Lütfen beni artık rahatsız etme" demek için Çetin ile buluştu. Çetin'in bu sözlere kızıp cinayeti işlediği, ardından da intihar ettiği belirlendi.

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Son sözü: Beni rahatsız etme
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