Son sözü, ‘Keşke sosyal medyadaki yalanlara inanmasaydım’ oldu

Bursa
'da
yaşayan evli ve 1 çocuk babası Seval Garip (38), sırası gelmesine rağmen aşı karşıtlarına aldanarak aşısını olmadı. Geçen 10 Ekim'de rahatsızlanınca gittiği Mudanya Devlet Hastanesi'ndeki koronavirüs testi pozitif çıktı. Durumu ağırlaşan ve yoğun bakıma kaldırılan Garip, bir hafta yoğun bakımda yaşam savaşı verdikten sonra toparlanınca, normal odaya alındı. Tedavisinin devam ettiği hastane odasında gazetecilere yaptığı açıklamada "Sosyal medyada aşı karşıtlarının yazdıkları yorumlara aldanıp aşımı olmadım. Çok pişmanım. Aşı olsaydım belki de hastalığı ayakta geçirecektim. İnsanın bu hastalığı derinden yaşadıktan sonra düşüncelerin bir önemi kalmıyor. Aşının yan etkisi varsa, şu ana kadar kullandığım ilaçlar o aşının yüz katıdır. Herkesi şiddetle aşılarını olmaya davet ediyorum" dedi. Bu açıklamadan 6 gün sonra durumu ağırlaşan ve entübe edilen Garip, yaşama tutunmayı başaramadı. Garip, Hamitler Kent Mezarlığı Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hamitler'de toprağa verildi.