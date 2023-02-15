’Son videom’ diyerek çekti, sağ çıkarıldı

Kendisini kaydettiği anlarda yaşanan şiddetli artçıları kaydeden Taha Erdem, görüntüde, "Öleceğim, şu an tavan üzerimde. Çok pişman olduğum şeyler var; Allah'ım bütün günahlarımı affet" diye konuşurken sürekli sarsıntıların olduğunu dile getiriyor. Sürekli dua ettiği görülen Erdem'in videosu daha sonra sona eriyor.