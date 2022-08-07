Son Vurgun filmi konusu ne? Son Vurgun filmi oyuncuları kim?

Son Vurgun filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Adrien Brody ve Hayden Christensen'i ilk defa bir araya getiren filmi "Son Vurgun" Kanal D'de ekrana geliyor. İşte Son Vurgun filmi konusu ve oyuncu kadrosu

SON VURGUN FİLMİ KONUSU NE?

Adrien Brody ve Hayden Christensen'i ilk defa bir araya getiren filmi "Son Vurgun" Kanal D'de ekrana geliyor. Geçmişte belaya bulaşmış olan iki kardeş, tam da hayatlarına yeni bir sayfa açmak istedikleri bir dönemde, kendilerini bir banka soygunu işinin ortasında bulurlar.

SON VURGUN OYUNCULARI

Hayden Christensen, Adrian Brody, Jordana Brewster