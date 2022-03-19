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Giriş Tarihi: 19.3.2022 17:09 Son Güncelleme: 19.3.2022 17:10

Son yolcuğuna duvağı ile uğurlandı

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Son yolcuğuna duvağı ile uğurlandı

Mardin'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden ve aralarında gelin adayının da olduğu dört kişi gözyaşları arasında toprağa verildi. Evlilik hayali kuran genç kadın Züleyha Balamur, meydana gelen feci kazada hayatını kaybederken, aynı kazada nişanlısı İdris Yeşilmen de yaralandı. Kazada ölen genç kadının cenazesi, tabutuna giydirilen duvağı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Mardin'in Yeşilli ve Ömerli İlçeleri arasında olan Hop geçidinde meydana gelen olayda kar yağışının etkili olduğu yolda 2 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Zeliha Balamur (32), Leyla Balamur (38), ile Hadra (56) ve Ata Akgül (66) hayatını kaybetti, Tubanur (25), Elif (26) ve Merve Akgül (20) ile İdris (27) ve Ramazan Yeşilmen (22) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerinde çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden 32 Yaşındaki Zeliha Balamur'un aynı kazada yaralanan İdris Yeşilmen ile nişanlı olduğu ve bu gece kına gecesinin olacağı öğrenildi. Zeliha Balamur'un yarın da düğünü olacaktı.

TABUTUNA GELİNLİK DUVAĞI ÖRTÜLDÜ

Kazada ölen Züleyha Balamur ve kuzeni Leyla Balamur'un cenazesi otopsi ve defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Saruhan Camisinde kılınan ikindi namazının ardından defin edildi. Genç kadının tabutuna ise giydirilen gelinlik dikkat çekti. Cenaze namazı öncesinde üzerine örtülen duvağı, namazın tamamlanmasının ardından toplandı.

YARIN DÜĞÜNÜ OLACAKTI

Dualar ve göz yaşları ile son yolculuğuna uğurlanan Balamur'un evlilik hayali kurduğu ve yarın düğününün olacağı ortaya çıktı. Genç kadının son alışverişleri yapmak üzere Midyat'a gitmek üzere yola çıktığı öğrenilirken, kazada yaralanan damat İdris Yeşilmen'in ise hastanede tedavisi devam ediyor

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Son yolcuğuna duvağı ile uğurlandı
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