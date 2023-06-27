Son yolculuklarına uğurlandılar

Kocaeli Derince'ye bağlı Dumlupınar Mahallesi İkizler Sokak adresinde bulunan tek katlı müstakil binada yıkım öncesi demir malzemeleri sökmeye gelen işçilerden Ömer Faruk Yıldız (15) ve Metin Akkaya (46), teras sundurmasının üstlerine çökmesi sonucu enkaz altında kalarak öldü. Ömer Faruk Yıldız'ın cenazesi Körfez Yeniyalı Camii'ne getirildi. Burada öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Derince Mezarlığı'nda toprağa verildi. 6 çocuk babası olan Metin Akkaya'nın cenazesi ise memleketi Muş'ta toprağa verildi.