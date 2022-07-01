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Giriş Tarihi: 1.7.2022 12:52 Son Güncelleme: 1.7.2022 12:57

Sondaj borusu çalan şüpheliler tutuklandı

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Sondaj borusu çalan şüpheliler tutuklandı

Muğla Yatağan’da mermer işletmesinden sondaj borusu ve kablo çalan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Yatağan İlçesi Kozağaç Mahallesinde faaliyet gösteren mermer işletmesinin yetkilisi E.K., Eskihisar Jandarma Komutanlığına müracaat ederek işletmenin alt kademesinde bulunan 24 sondaj borusu, 230 metre kablonun çalındığını ihbar etti.

İhbar üzerine şüphelilerin tespiti ve yakalanması için Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan inceleme ve araştırma neticesinde olayı gerçekleştiren şüphelilerin K.Ö. ve S.Ş. olduğu tespit edildi. Şüpheliler K.Ö. ve S.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Çalınan boru ve kablolar işletme yetkilisine teslim edildi.

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Sondaj borusu çalan şüpheliler tutuklandı
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