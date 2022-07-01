Sondaj borusu çalan şüpheliler tutuklandı

Muğla'nın Yatağan İlçesi Kozağaç Mahallesinde faaliyet gösteren mermer işletmesinin yetkilisi E.K., Eskihisar Jandarma Komutanlığına müracaat ederek işletmenin alt kademesinde bulunan 24 sondaj borusu, 230 metre kablonun çalındığını ihbar etti.
İhbar üzerine şüphelilerin tespiti ve yakalanması için Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından çalışma başlatıldı.
Yapılan inceleme ve araştırma neticesinde olayı gerçekleştiren şüphelilerin K.Ö. ve S.Ş. olduğu tespit edildi. Şüpheliler K.Ö. ve S.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Çalınan boru ve kablolar işletme yetkilisine teslim edildi.