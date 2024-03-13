Sondaj kuyusu açarken can verdi

Konya'da tarlaya sondaj kuyusu açarken elektrik akımına kapılan iki kardeşten, 32 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Ramazan Deveci hayatını kaybetti.Konya'da, merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nin Gökkaya yaylasında meydana gelen olayda, Ramazan Deveci ile kardeşi Sami Deveci bir tarlada sondaj kuyusu açmak için çalışmaya başladı. Ancak bu sırada iki kardeş bu sırada elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekipler tarafından yapılan kontrolde, evli ve 2 çocuk babası Ramazan Deveci'nin (32) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı kurtulan Sami Deveci ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.