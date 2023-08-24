Sondaj kuyusuna düşen küçük Metin kurtarıldı

Isparta'nın Atabey ilçesinde su sondaj kuyusuna düşen çocuk, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Yamaç Metin (2), Harmanören köyündeki tarım arazisinde bulunan su sondaj kuyusuna düştü. İhbar üzerine köye gelen kurtarma ekipleri iş makinasıyla kuyunun yan tarafını kazarak yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu çocuğa ulaştı. Kurtarılan Metin, alkışlar arasında teslim edildiği sağlık ekiplerince Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğunun kurtarıldığını gören anne Fatmanur Metin gözyaşlarına hakim olamadı.