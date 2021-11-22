Songül Değirmenci’nin katili intihar etti

Samsun'un Bafra ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda ilişkisi bulunan bir eğlence mekânında çalışan 44 yaşındaki Songül Değirmenci'yi boğarak öldüren ve suçunu itiraf ettikten sonra da Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilen 57 yaşındaki Nami Işık kaldığı koğuşta çarşafla kendini asmış durumda bulundu.

Bir eğlence mekânında çalışan Songül Değirmenci geçtiğimiz hafta işe gelmeyince durum polise bildirilmişti. Bunun üzerine polis ve itfaiye ekipleri eve geldiğinde Songül Değirmenci'nin cansız bedenine ulaşmıştı.

Olay gecesine ait kamere kayıtlarını inceleyen polis Songül Değirmenci'nin hemen peşinden eve giren Nami Işık'ı tespit etti. Saat 01.00 de eve giren ve bundan 20 dakika sonra evden çıkan Nami Işık gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusundan sonra suçunu itiraf etmişti.

Öldürülen Songül Değirmenci ise memleketi olan Hatay'a gönderilmişti.