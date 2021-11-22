Songül Değirmenci’yi boğarak öldürmüştü! Cezaevinde korkunç son





'ÖLDÜRMEYİ PLANLAMIŞTIM'

Kentte 1 yıl önce eşinden boşandığı belirlenen Nami Işık'ın, Songül Değirmenci ile arkadaşlık kurmaya başladığı ve son zamanlarda aralarında sorunlar çıktığı öğrenildi. Işık'ın savcılıkta verdiği ifadesinde de "Beni maddi ve manevi olarak bitirdi. Öldürmeyi planlamıştım" dediği belirtildi.