Soru hırsızlarına 25 ilde baskın

ANKARAmerkezli operasyonda 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 25 ilde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularına eriştiği ve bu soruların dağıtılmasına aracılık ettiği belirlendi. İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 22'si kadın 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ByLock kullanıcısı, Bank Asya hesabı sahibi, KHK kapsamında kapatılan dernek üyeliği ve ByLock içerik incelemeleri kapsamında isminin ByLock konuşmalarında geçtiği tespit edilenler olduğu öğrenildi. Balıkesir merkezli 2 ilde 6 zanlı gözaltına alındı. Kastamonu'da 5 yıldır FETÖ/ PDY üyeliği suçundan firari olan kadın, polis ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı. Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı.