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Giriş Tarihi: 7.4.2022 16:54

Sorunlu komşunun evinde yangın çıktı! Daire sahibi gözaltına alındı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sorunlu komşunun evinde yangın çıktı! Daire sahibi gözaltına alındı

İstanbul Tuzla’da daha önce sürekli tartışma yaşadığı apartman sakinleri ile davalık olan kadının evinde, bu gece sahur vaktinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle tüm apartman sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Dumandan etkilenen apartman sakinleri itfaiye görevlileri tarafından teker teker tahliye edildi. Yangın sırasında dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırılırken, dairenin sahibi Demet Ç. gözaltına alındı. Şüpheli kadın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yangın, saat 04.00 sıralarında İstanbul Tuzla'da özel bir sitede gerçekleşti. Nedeni tam olarak bilinmeyen yangında iddialara göre kısa sürede tüm bina dumanlar altına kaldı. Site sakinlerinin fark etmesiyle itfaiye erlerine haber edildi. Evi yanan şahıs yanan evden kendini dışarı atıp yardım istedi. O sırada site içinde bulunan başka bir site sakini kadına yardım ederek itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Apartman kısa sürede dumanlara teslim oldu. Giriş katta başlayan yangının etkisi ilk önce apartman merdivenlerinin sonra komşu dairelerin dumanlar altına kalmasına sebep oldu. Duman sonucunda evlerinden çıkamayan vatandaşları itfaiye ekiplerinin merdiven araçlarıyla tahliye etti. Yangının etkisiyle dumandan 2'si çocuk 5 kişi etkilendi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra dumandan etkilenen kişileri en yakın hastanelere götürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri site içinde asayişi sağladı.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan evinde yangın çıkan Demet Ç. iki hafta önce komşuları tarafından şikayet edilmişti. Apartman sakinlerine sözlü ve fiziki saldırılarda bulunduğu iddia edilen şahıs, başta apartmanda bulunan komşularını yersiz ve yüksek gürültülerle rahatsız edip apartmanda bulunan çocukları da sopayla kovaladığı söylendi. Rahatsızlıklarını dile getirip polise haber veren komşularından hırsını da güvenlik kameralarını çekiçle darp ederek aldığı iddia edildi. Yangın sırasında da tartışma çıkaran Demet Ç. polis ekipleriyle yine tartışma yaşadı. Polis ekipleri tarafından zor sakinleştirilen şahıs karakola götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Tuzla Polis Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Demet Ç., "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan adliyeye sevk edildi.

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Sorunlu komşunun evinde yangın çıktı! Daire sahibi gözaltına alındı
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