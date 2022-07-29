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Giriş Tarihi: 29.7.2022 16:15 Son Güncelleme: 29.7.2022 16:37

Sorunsuz trafik için bakımlı yollar güvenli kaldırımlar

Zeytinburnu’nda daha kaliteli bir sosyal yaşam alanına sahip olmak ve daha az trafik sorunu için; yol, sokak ve kaldırım bakım onarım çalışmaları 7 gün 24 saat boyunca devam ediyor. Zeytinburnu Belediyesi günde en az 10 noktaya müdahale ediyor.

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Sorunsuz trafik için bakımlı yollar güvenli kaldırımlar

Zeytinburnu'ndaki sosyal yaşam alanlarının kalitesini yüksek tutmak ve trafik problemi yaşamamak için haftanın 7 günü boyunca; yol, sokak ve kaldırım bakım çalışmalarını sürdüren Zeytinburnu Belediyesi, filosuna yeni kattığı Mobil Yol Bakım Onarım araçlarıyla günde en az 10 noktaya müdahale ediyor.

Vatandaşlardan gelen talep ve genel kontroller neticesinde ortaya çıkan sorunları raporlayan ekipler, düzenli olarak kaldırıma çıkan araçlar yüzünden oluşan çöküntüleri, dubaların, yol sınır elemanların tamiri ve montajını, engelli park yerleri yapımı, yağmur suyu kanal temizliği, asfalt yama, mazgal tamiri ve hız kesici tamiri işlemlerini gerçekleştiriyor.

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Sorunsuz trafik için bakımlı yollar güvenli kaldırımlar
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