Soruşturmalarda birliğe kalkan olan Ahmet Ertürk’e çiftçilerden sert tepki

TARİŞ Pamuk Birliği önceki dönem Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ertürk'ün skandal genel kurulda yapılan seçim usulsüzlüğü ile küspe yolsuzluğu ilgili devreye girmesi ve birliğin bu konuda bir yaptırım almaması için uğraştığı iddiaları tarım camiasında tepkilere yol açtı. Çiftçiler, "Bakanlık soruşturması tamamlandığında ortada bir suç ya da suçlu varsa cezasını çekmeli. Kimse suçu örtbas etmeye ve suçluyu korumaya çalışmasın. Adalete ve bakanlığımıza güveniyoruz" dedi.

TARİŞ Pamuk Birliği'nin geçtiğimiz 18 Ocak'ta yapılan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın yasalara uygun olmadığı ortaya çıkmış, yaklaşık 40 delegenin Çiftçi Kayıt Sistemi'nde yer almadığı, bir kısmının ise pamuk üretmediği halde delege yapıldığı iddia edilmişti. Bunun üzerine iddiaları araştırması için müfettiş görevlendirilmişti.

BAKANLIĞIN KÜSPE YOLSUZLUĞU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Skandal genel kurul henüz hafızalardan silinmezken, bu kez de küspe yolsuzluğu iddiaları ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı TARİŞ Pamuk Birliği'ndeki küspe yolsuzluğu iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. Skandal genel kurulun ardından küspe yolsuzluğu iddialarıyla ilgili bakanlık tarafından soruşturma başlatılması, çiftçilerin gözünde bir güven kaybına yol açtı. Önümüzdeki günlerde TARİŞ Pamuk Kooperatifi yönetimin ne gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı ise merakla bekleniyor.

ESKİ TARİŞ YÖNETİCİSİ AHMET ERTÜRK BİRLİĞE KALKAN OLDU

TARİŞ Pamuk Birliği önceki dönem Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ertürk'ün skandal genel kurulda yapılan seçim usulsüzlüğü ile küspe yolsuzluğu ilgili devreye girmesi ve birliğin bu konuda bir yaptırım almaması için uğraştığı iddiaları tarım camiasında tepkilere yol açtı. Eski TARİŞ yöneticisinin birliğe kalkan olması çiftçiler arasında tepkileri bir kat daha arttırdı. Ahmet Ertürk'ün birliğin Ticaret Bakanlığı soruşturmalarında herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalmaması için çaba sarf etmesine tepki gösteren çiftçiler, "Bakanlık soruşturması tamamlandığında ortada bir suç ya da suçlu varsa cezasını çekmeli. Kimse suçu örtbas etmeye ve suçluyu korumaya çalışmasın. Adalete ve bakanlığımıza güveniyoruz" dedi.