Sosyal belediyecilikte rekor kıran hizmetler

Balıkesir'de 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Yücel Yılmaz, kentte hayata geçirdiği yüzlerce farklı proje ile dikkat çekiyor. Aynı zamanda Mayıs 2023'ten bu yana, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığını da yürüten Yılmaz, yurt genelinde sosyal belediyecilik hizmetlerinde fark yaratan proje ve uygulamaları sürdürmeye devam edeceklerini söyledi. Gencinden yaşlısına, sporcusundan, üreticisine kadar, yürütülen farklı projelerle doğayı korumayı ve insana dokunmayı sürdüren Başkan Yücel Yılmaz, birçok hizmet alanında rekorları da beraberinde getiriyor. 2019 yılından bu yana üreticiye 300 milyon liranın üzerinde destek sağlayan Başkan Yılmaz, bu alanda bir rekora imza atarken, çiftçi ve üreticiye destek sağlamayı sürdürüyor.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin "Atıksız Adalar" adını verdiği projesiyle Ekinlik Adası, Türkiye'nin ilk atıksız adası olarak tarihe geçti. Artık adada çıkan tüm atıklar döngüsel ekonomiye kazandırılırken, organik atıklar kompost haline getirilip, park bahçelerin iyileştirmesinde kullanılıyor. Plastik poşetlerin artık kullanılmadığı Ekinlik, enerjisini kurulan güneş enerji sisteminden, suyunu ise arıtılmış deniz suyundan elde ediyor. Birim müdürleriyle birlikte her fırsatta soluğu, pazaryeri, esnaf ve kırsal mahallelerde alan Başkan Yılmaz, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyerek istenen hizmetleri anında bölgeye taşıyor. Son olarak Ovaköy, Halalca, Köseler ve Balıklı kırsal mahallelerini ziyaret eden Başkan Yücel Yılmaz'ı bağrına basan mahalle sakinleri, mahallenin en işlek caddesine kasis istedi. Başkan Yılmaz, kahvede vatandaşlarla çay içerken kasisin montajı Büyükşehir Belediyesi ekiplerince anında yapıldı.Türkiye Belediyeler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye genelinde 8 yılda toplanan 1 milyon metrekare hayalet ağın 750 bin metrekaresini son 3 yılda Marmara ve Ege Denizi'nden çıkararak tarihi bir rekora daha imza attı. Bu sayede bilyonlarca balığın da ölmesi engellendi. Kısa bir süre önce Balıkesir'e yeni ve farklı bir sosyal mekan kazandıran Başkan Yücel Yılmaz, Dünya kahvelerinin ve lezzetlerinin sunulduğu Balbucks'ı hizmete açtı. Kısa sürede ülke genelinde isim yapan mekan, ünlülerin ve sosyal medya fenomenlerinin de uğrak yeri oldu. Son olarak ünlü sanatçı Hülya Avşar da Balbucks'ta kahve keyfi yapan ünlülerin arasına katıldı.Belediye Kanunu'nun belediyelerin görev ve sorumluluklarını düzenleyen 14'üncü maddesinde, belediyelerin sosyal hizmet ve sosyal yardımlar alanlarında yetkili kılındığına dikkat çeken Başkan Yücel Yılmaz, "Belediyeler, bu görevlerinden hareketle tüm kesimlere, insan onuruna yaraşır bir şekilde hizmet vermek zorundadır. Bu çerçevede, belediyelerin sosyal hizmet alanındaki iyi uygulama örneklerine yönelik envanter oluşturmak, iyi uygulamaların diğer belediyelere yaygınlaştırılmasını sağlamak, belediyelerin çalışmalarını teşvik edip başarılı uygulamaların kamuoyundaki görünürlüğünü artırmak amaçlarıyla Türkiye Belediyeler Birliği olarak "Sosyal Belediyecilik ve İyi Uygulama Yarışması" düzenledik. Hem Türkiye Belediyeler Birliğimiz çatısı altında, hem de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal hizmet alanındaki çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İnsanımıza dokunan, merkezinde vatandaşlarımız olan bir hizmet anlayışına sahibiz ve bu hiçbir zaman değişmeyecek" dedi.