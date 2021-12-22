‘Sosyal Donatı Odaklı Kentsel Dönüşüm Projesi’ ile 30 aile yeni evine kavuştu

Sultangazi Belediyesi, ilçenin kronikleşmiş sorunlarından birini daha çözüme kavuşturdu. İlçenin çeşitli noktalarında, evleri sosyal donatı alanlarının veya hazine arazilerinin içinde kalmış vatandaşlar, belediyenin çözüm odaklı yaklaşımıyla rahat bir nefes aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen "Sosyal Donatı Odaklı Kentsel Dönüşüm Projesi" sayesinde vatandaşlar, eski konutlarına karşılık, Başakşehir ilçesindeki Kayaşehir TOKİ (Toplu Konut İdaresi) konutlarından yeni evlerine kavuştular. Böylece, vatandaşların mağduriyet yaşamasına izin verilmeden, eski konutların bulunduğu yerlere yapılacak yaklaşık 50 bin m²lik yeni sosyal donatı alanlarıyla (park, bahçe, spor alanı...) Sultangazi yeni yeşil alanlar kazanmış olacak.



Kentsel dönüşüm alanında aynı anda başka bir çalışmayı da sürdüren Sultangazi Belediyesi, Esentepe Mahallesi, Şehit Eyüp Gönen Caddesi'nde bulunan depreme dayanıksız binaların yerine mahalleye ve Sultangazi'ye yakışacak yeni tesisler ve konutlar kazandırıyor. Vatandaşların yine hiç bir şekilde mağdur edilmediği projeyle; depreme dayanıklı, şık, modern ve çok daha yaşanabilir konutların yanı sıra birer çocuk parkı, hizmet merkezi ve kapalı otopark da aynı konumda inşa edilecek.



Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Sosyal Donatı Odaklı Kentsel Dönüşüm Projesi Anahtar Teslim Töreni'nde, Kayaşehir TOKİ konutlarındaki yeni evlerine kavuşacak vatandaşlara anahtarlarını takdim etti. Törene; BBP Sultangazi İlçe Başkanı Yakup Yılmaz, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yasin Bakırcı, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcıları Nurcan Öztürkmen, Mehmet Yiğit ve Mustafa Birinci, meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ile yeni evlerine kavuşacak vatandaşlar katıldı.



KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ANLAMI



Sultangazi'ye değer katacak projeleri bir bir hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Dursun, şöyle konuştu: "Uzun yıllardır bekleyen sorunları hallediyoruz. Sosyal donatı alanlarında, yani park, okul, spor alanı gibi yerlerde kalmış çeşitli gecekondular veya hazine arazileri üzerinde kalmış çeşitli konutlar... Bunlar, artık ekonomik ömrünü tamamlamış, yaşanılabilirlik özelliklerini yitirmiş ve bizim için en önemlisi depreme dayanıksız konutlar. Esasında kentsel dönüşümün anlamı şudur: Sizleri, depreme dayanıksız, yaşanılamayacak konutlardan kurtararak çok daha sağlıklı konutlarla kavuşturabilmek. Bütün derdimiz bu. Bu amaçla yaptığımız iki çalışmayla, bizim için önemli bir süreci hep beraber gerçekleştirmiş oluyoruz. Bugün, 21 mülk sahibi ailemizle beraberiz. Çalışmalarımızla, yaklaşık 50 bin m² alanı, Sultangazili kardeşlerimizin, komşularımızın yaşayabileceği alanlara dönüştürüyoruz; Sultangazimize değer katacak sosyal donatı alanları kazandırıyoruz."



BÜYÜK EKONOMİK DESTEK



Çalışmaların ekonomik boyutu hakkında bilgi veren Başkan Dursun, konuşmasına şöyle devam etti: "Ailelerimizi, Kayaşehir'deki TOKİ konutlarına taşıyoruz. Son derece sağlıklı, ferah ve yaşanabilir konutlar. Peki bu çalışmalarımızı yaparken, ailelerimiz için ekonomiyi düşünmedik mi? Elbette düşündük. Eski konutların enkaz bedellerini, ailelerimiz adına TOKİ'ye biz ödüyoruz. Yaklaşık 2 milyon TL tutarındaki enkaz bedelini ailelerimiz adına biz üstlendik. Böylece ailelerimizi bu yükten kurtarmış olduk. Ayrıca, ailelerimize TOKİ konutlarını çok uygun fiyatlarla verdik. Ailelerimiz, 250 ila 450 bin TL arasındaki borçlanmalarla yeni konutlara yerleşecekler ve bu borçları teslimden itibaren 20 yıl vade ile ödeyecekler. Halbuki bugün, Kayaşehir bölgesindeki konut fiyatları yaklaşık olarak 1 milyon TL'ye kadar geldi. Yani 250 bin TL borçlanmayla yeni konutunu teslim alan ailelerimiz, aslında 1 milyon TL'lik konutlara geçmiş olacaklar."



KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜJDELERİ



Başkan Dursun, konuşmasının sonunda ardı adına müjdeler verdi: "Aslolan sorunu çözmektir ve sorunu çözerken de vatandaşımızın, komşumuzun yanında olmaktır. Esentepe Mahallemize baktığımızda, depreme dayanıksız ve sağlıklı olmayan 5 konutu kentsel dönüşüm kapsamına aldık. Burada öncelikle, bölge halkına hizmet etmek üzere, yer altında 250 araçlık bir kapalı otopark oluşturacağız. Yer üstünde tamamen yeşil alan olacak; bir park ve bahçe olacak, çocukların oyun alanı olacak. Öte yandan, diğer cepheye de, konut sahiplerine ve mahalleye hitap edecek bir hizmet merkezi yapacağız. Esentepe Mahallemizde yer alan kentsel dönüşüm alanımızdaki tüm komşularımızla uzlaştık, helalleştik. İnşallah orada, depreme dayanıklı, pırıl pırıl, çok güzel binaları tesis edeceğiz. İçerisinde yine, orada oturacak komşularımıza ait otoparkı olan, yaşam standartları çok daha yüksek, bir yanında büyük Cebeci Parkı olan, esasında şehrin merkezinde bulunan çok yaşanabilir bir alanı armağan etmiş olacağız. Aynı zamanda orası, eskisiyle kıyas edilemeyecek değerde bir kıymete de kavuşmuş olacak. Kıymetli komşularımıza hayırlı olsun diyorum. İnşallah sağlıkla, sıhhatle, çocuklarınızla birlikte burada güzel bir yaşam sürersiniz."



ENDİŞELER SONA ERDİ



Konuşmanın sona ermesiyle anahtar teslimi başladı. Başkan Dursun, Havva Yılmaz'a yeni evinin anahtarını teslim ederken şöyle konuştu: "Komşumuzun hazine arazisi üzerinde 3 katlı bir evi ve 3 dairesi vardı. Kendisine, 3+1 olarak 3 tane yeni daire verdik. Önceden, acaba evsiz-barksız kalır mıyım gibi endişeleri vardı. Artık böyle endişeler duymadan, yeni evinde huzurla, mutlulukla yaşayacak inşallah." Havva Yılmaz da, Başkan Dursun'a teşekkür etti.



VATANDAŞLAR ÇOK MUTLU OLDU



Başkan Dursun'dan anahtarını alan Fikret Aydemir de şunları söyledi: "Bir buçuk, iki ay içerisinde bu çalışma sonuca vardı. Sayın Başkanımız, kentsel dönüşüme büyük önem veriyor. Bizler, vatandaşlar olarak bu konuda çok mutluyuz. Başta Başkanımız olmak üzere, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz."



Yeni evinin anahtarına kavuşan bir diğer vatandaş, Metin Işık ise duygularını şöyle dile getirdi: "Çok heyecanlıyım. Mutluyum. Evimiz park alanında kalmıştı ve bu sorun yıllardır çözülemiyordu. Biz de bu yüzden ciddi bir kaygı içerisindeydik. Ayrıca, binamız depremden de zarar görmüştü. Her gece, acaba sabah sağ salim uyanabilecek miyiz diye korku yaşıyorduk. Başkanımız sorunlarımızı çok kısa bir zamanda çözdü. Değerli Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. "