Sosyal market umut oldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet vermeye başlayan sosyal market içerisinde temel gıda malzemelerinin yanı sıra temizlik ürünleri, çocukların oyun oynayabilecekleri alanlarda bulunuyor. Sosyal marketten vatandaşlar kartlarına yüklenen puanlarla alışveriş yapıyor. Geçmişten günümüze iyiliğin ve yardımlaşmanın sembolü olan Şanlıurfa'da Halil İbrahim geleneği günümüzde hala yaygın olarak sürdürülüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de bu geleneğin sürdürülmesi amacıyla "İyiliğe açılan kapı" olan sosyal marketi, yardımlaşmayı market alışverişi konseptine uyarlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Market sistemi ile yapılan alışverişte vatandaşlar ihtiyaçları olan ürünleri raflardan seçme imkânı buluyor. Ürün yelpazesi geniş olan market, vatandaşların umudu olurken Bir elin verdiğini diğer el görmüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, iyilik ve yardımlaşma zincirinin bir halkası olan komşunun komşuya yardım etmesi geleneğinin en güzel örneklerinin Şanlıurfa'da halen yaşatıldığını belirtti. Başkan Beyazgül, kalp kırmadan, insanları rencide etmeden gönül köprüsüyle vatandaşlara yardımların ulaştırıldığını söyledi.Başkan Beyazgül şunları da söyledi: "Her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya dertleriyle dertlenmeye devam edeceğiz. Özellikle pandemi döneminde vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Her fırsatta evlerine misafir olduk ve ihtiyaçlarını yerinde tespit ettik. Vatandaşlarımızın dualarında olmak bizim için yeterlidir. Hizmete sunduğumuz sosyal marketten ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız faydalanabileceklerdir. Puan sistemine göre dizayn ettiğimiz sistemle vatandaşlarımızın kartlarına yüklediğimiz puanlarla ihtiyaçlarını temin edebilecekler. Ayrıca çocuklarımız için de kırtasiye malzemeleri var çocukları okula giden vatandaşlarımız bu ürünlerden alabilirler. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın emrinde olmaya devam edecek, dertleriyle dertlenmeye, sevinçlerine ortak olmaya devam edeceğiz."ŞANLIURFA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle bir yıllık emeğin sonunda halk ekmek fabrikası hizmete girdi. Dar gelirli aileleri düşünerek, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini daha hayata geçiren Başkan Beyazgül vatandaşların hizmetine sunduğu günlük 100 bin ekmek üretim kapasiteli halk ekmek fabrikasıyla gönüllere dokundu. Steril ortamda son teknoloji cihazlarla donatılan halk ekmek fabrikasında 1 Ocak itibariyle seri üretime geçildi. Ekmekler şehrin farklı bölgelerine konumlandırılan halk ekmek büfelerinde 2 lira 50 kuruştan satılıyor.Bereketli tarım toprakları ve GAP'ın getirdiği modern sulama sistemlerinden de yararlanarak güneş ışınlarını en fazla alan şehirlerden biri olan Şanlıurfa'da seralar kurarak üretimi ve istihdamı destekleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu serada yetişen domateslerin hasadı yapıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Zeynep Müjde Sakar ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek serada domates hasadına katıldı. Serada 40 ton domates hedefiyle toprakla buluşturulan salkım domates fidelerinden elde edilecek gelirin bir bölümü ile serada çalışan işçilerin maaşları ödenecek. Geriye kalan domateslerin tamamı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak. Gıda üretiminin önem kazandığı bir dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ekilmedik bir karış toprak bırakmayın" talimatları ışığında kurduğu serada domates üretimine başlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışmalarıyla hem üretime hem de istihdama büyük destek sunarak ihtiyaç sahibi ailelerin yanında yer alıyor.