Sosyal medya 10 yıl sonra iki öğretmeni buluşturdu

Hollanda'da sosyal medyanın olumlu etkisinin görüldüğü duygusal bir hikaye yaşandı. On yıl boyunca ayrı kalan iki sınıf arkadaşı, sosyal medya sayesinde tekrar bir araya gelerek evlendi. Manisalı Emre Yılmaztürk (29) ve Hollandalı Demi Yılmaztürk Rutten (27) Hollanda'da ortaokulda aynı sınıfta okuyan iki arkadaştı. Ancak, farklı branşlara ayrılmaları nedeniyle okulları ayrılınca yaklaşık on yıl birbirlerini göremediler.

Lise matematik öğretmeni olan Emre, sosyal medyada Demi'nin profiline rastladı. Demi'nin de öğretmenlik yaptığını fark eden Emre, ona mesaj attı. İletişimleri yeniden başlayınca, buluşmaya karar verdiler ve bu buluşma onlar için yeniden güzel başlangıç oldu. Bir yıl geçmeden Emre, Demi'ye evlenme teklif etti. Çift, ilk düğünlerini Demi'nin ailesi için Hollanda'da yaptı. Ardından Türkiye'ye gelerek Manisa, Karağaçlı'da Emre'nin ailesi için ikinci bir düğün yaptılar. Uzun süren hasret, sosyal medya sayesinde evlilikle taçlandı. Hollandalı gelin Demi, sadece on gün içinde öğrendiği damat halayını düğünde oynadı.

TÜRK KÜLTÜRÜNE VE YEMEKLERİNE HAYRAN KALDI

Türk kültürü ve insanlarını çok güzel bulduğunu ifade eden Demi, özellikle köfte ve baklavayı çok beğendiğini belirtti. "Türkiye çok güzel, insanlar çok iyi, yemekler çok güzel. Köfte ve baklavayı çok seviyorum. Emre'yle yeniden buluştuğumuz için çok mutluyum," dedi. Türkiye'deki düğün için 10 gündür Manisa Karaağaçlı'da bulunan çiftin düğününde oynayacakları damat halayı için bu süre zarfında Demi damat halayını öğrenerek düğünde damat halayı oynadı. Çift 3 yıldır başlamış oldukları öğretmenlik görevine devam etmek için Hollanda'ya dönecek. Hollandalı Demi ülkesinde sınıf öğretmenliği yapıyor.