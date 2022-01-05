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Giriş Tarihi: 5.1.2022 15:23 Son Güncelleme: 5.1.2022 15:47

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Kur’an okuyan imamı korkutan adam güldürdü...

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Kur’an okuyan imamı korkutan adam güldürdü...

Sosyal medyada bu video konuşuluyor. Videoda yer alan görüntüde Üsküdar Valide-i Cedid Câmi-i Şerîfi İmamı Doğan Temiz, Kur’an-ı Kerim’in Fetih Suresi’nin 28. ayetini okurken cemaatten bir amca “Allah” diyerek cezbeye geliyor. Sese irkilen imam Doğan Temiz’in sonrasında tebessüm ederek ve kalbini tutarak “Hepten gidecektim” ifadelerini söylediği duyuluyor. İşte sosyal medyada çok konuşulan ve viral olan o video

Üsküdar Belediyesi, Üsküdar Valide-i Cedid Camii'nde yaşanan bir anın görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medyada viral olan videoyu paylaşan belediye hesabı "Üsküdar amcaları" diye çok güzel bir şey var!" yorumunda bulundu. Videoda ise caminin imamı ile cemaatten bir amcanın yaşadıkları yer alıyor.

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Kur’an okuyan imam "Allah" cezbesine irkildi, sonra tebessüm etti | Video

KUR'AN-I KERİM'İ DİNLERKEN CEZBEYE GELEN AMCA "ALLAH" DEDİ

Üsküdar Valide-i Cedid Câmi-i Şerîfi İmamı Doğan Temiz, Kur'an-ı Kerim'in Fetih Suresi'nin 28. ayetini okurken cemaatten bir amca "Allah" diyerek cezbeye geliyor. İmam Doğan Temiz, Kur'an Kerim kıraatına odaklanmışken cezbeye gelen amcanın "Allah" nidasını duyunca bir anda irkiliyor.

İMAM ÖNCE İRKİLDİ, SONRA KENDİNİ TOPLARLADI, TEBESSÜM ETTİ

İmam Doğan Temiz, daha sonra kendini toparlıyor, tebessüm ederek ve kalbini tutarak "Hepten gidecektim" ifadelerini kullandığı videoda duyuluyor. Sosyal medyada paylaşılan bu video ise paylaşım rekorları kırıyor. Kısa sürede ise imam ve cemaatteki amcanın yaşadıkları anları gösteren video viral oldu.

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Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Kur’an okuyan imamı korkutan adam güldürdü...
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