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Giriş Tarihi: 11.2.2025 20:08

Sosyal medya cinayetine 2 tutuklama!

Gaziantep'te sosyal medyadan tartıştığı grupla buluşan Eyüp Arıcı çıkan kavga sonucunda bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2 şüpheli tutuklandı.

AA
Sosyal medya cinayetine 2 tutuklama!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, 9 Şubat Pazar günü Atatürk Mahallesi Sağlıklı Yaşam Parkı'nda, sosyal medyadan tartıştığı grupla buluşan Eyüp Arıcı'nın çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürüttükleri çalışma sonucu 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler İ.E.Ö. (15), K.B. (17), E.A.K. (19), M.T.Y. (17) ve A.S.P. (18) adliyeye sevk edildi. K.B. ve M.T.Y, hakimlikçe tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Sosyal medya cinayetine 2 tutuklama!
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