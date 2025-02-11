Sosyal medya cinayetine 2 tutuklama!

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler İ.E.Ö. (15), K.B. (17), E.A.K. (19), M.T.Y. (17) ve A.S.P. (18) adliyeye sevk edildi. K.B. ve M.T.Y, hakimlikçe tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.