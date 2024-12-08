Sosyal medya fenomeni 4’üncü kattan düştü

İstanbul Kağıthane'deki bir sitede 2 yaşındaki kızı ile birlikte yaşayan İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni, ikamet ettiği 4. katta bulunan dairenin penceresinden düştü. Geçtiğimiz Perşembe günü sabah saat 10.00 sıralarında kızı ile birlikte taksiden inerek eve çıkan Mohseni, gece geç saatlerde evin penceresinden aşağı düştü. Ağır yaralanan Sara Mohseni, sesleri duyup gelen çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırıldı. Genç kadının 2 yaşındaki kızı ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından pencereden girerek kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan İranlı fenomenin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken yoğun bakımdaki genç kadının nasıl düştüğü eğer uyanırsa vereceği ifade ile netleşecek. Ekipleri intihar, kaza veya başka bir ihtimali mercek altına aldı.