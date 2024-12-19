Sosyal medya fenomeni estetik kurbanı oldu

Sosyal medya ünlüsü Neşa Özkan, İstanbul'da karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatının ardından geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İki çocuk annesi genç kadın Bursa'da defnedildi. 27 yaşındaki Neşe Özkan, bir arkadaşının personel indirimi yapacağını söylemesi ve tavsiyesi üzerine polis memuru olan eşi İskender Özkan ile birlikte yaşadıkları Bursa'dan İstanbul'a giderek Gaziosmanpaşa ilçesindeki özel bir hastaneye başvurdu. Bu hastanede karın germe ve göğüs küçültme operasyonu için ameliyat masasına yatan genç kadının 5 saat süren ameliyatın ardından kalbi durdu. Neşe Özkan kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 17 yaşındayken kalbinde delik olduğu için ameliyat olan Neşe Özkan'ın estetik ameliyat için eşi İskender Özkan ile gittiği hastanede doktorlara kalbinde sorun olduğunu söylediği iddia edildi. Buna rağmen ameliyata alınan Özkan'ın ameliyat sonrasında kalbinin çok kez durduğu ileri sürüldü.Neşe Özkan için dün Bursa'nın Yıldırım ilçesinde cenaze namazı kılındı. Kardeşinin ölümünde doktor ihmali bulunduğunu belirten ağabeyi Mevlüt Başkan, "Şikayetçi olacağım. Sağlıklı gittiği hastaneden bize ölüsünü verdiler. Basit bir ameliyattan doğan sorun var. Bunun peşini bırakmayacağım" dedi. Eniştesi Ufuk Öztürk ise, "Orada personel indirimi uygulanıyor. Yaklaşık 300 bin bandında olacak olan bir ameliyatı 50 bin liraya yapıyorlar. Sonra ameliyatın ardından uyandırma odasına alıyorlar ve orada uyanıyor, birkaç kelime söylüyor. Daha sonra nefes darlığı şikayetiyle yoğum bakıma alıyorlar. Sürekli kalbi durmuş" dedi.