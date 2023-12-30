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Giriş Tarihi: 30.12.2023 14:43 Son Güncelleme: 30.12.2023 15:15

Sosyal medya fenomeni hız denemesi yaptığı anları hesabından paylaşınca cezadan kurtulamadı

Kuzey Marmara otoyolunda hız denemesi yaparak 200 kilometre hızı geçen ve sosyal medyada paylaşan "Yaspe" isimli fenomeni, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tespit ederek cezai işlem uyguladı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Sosyal medya fenomeni hız denemesi yaptığı anları hesabından paylaşınca cezadan kurtulamadı

"Yaspe" isimli sosyal medya fenomeni, Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli istikametinde, hız denemesi yaptı. Fenomenin 200 kilometre hızı geçtiği görüntüleri sosyal medya üzerinde paylaştığı belirlendi.

Sosyal medya fenomeninin sayfasında ve otoyol kameralarında inceleme yapan Trafik Jandarması ekipleri, denemenin saatini ve hangi güzergâh üzerinde yapıldığını tespit etti.

Sosyal medya fenomeni hız denemesi yaptığı anları hesabından paylaşınca cezadan kurtulamadı | Video

Söz konusu aracın tescil plakası üzerinden, '2918 Karayolları Trafik Kanunu'nun, "Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar aşmak" maddesinden cezai işlem uygulandı.

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Sosyal medya fenomeni hız denemesi yaptığı anları hesabından paylaşınca cezadan kurtulamadı
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