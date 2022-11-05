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Giriş Tarihi: 5.11.2022 15:47 Son Güncelleme: 5.11.2022 15:47

Sosyal medya fenomeni Nilay Toprak'a saldırmışlardı: O şehir eşkıyaları gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti; sosyal medya fenomeni Nilay Toprak’a saldıran trafik magandası iki şehir eşkıyasını yakaladı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Sosyal medya fenomeni Nilay Toprak’a saldırmışlardı: O şehir eşkıyaları gözaltına alındı

İstanbul Polisi; 4 Kasım Cuma günü sosyal medya fenomeni Nilay Toprak'ın saldırıya uğramasıyla ilgili inceleme başlattı. Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi'nde Nilay Toprak'ın kullandığı araca saldıran, zarar veren, küfürler ve hakaretler ettikleri Nilay Toprak'ı tehdit eden motosikletli iki şehir eşkıyasının kimlik bilgileri kısa süre içerisinde tespit edildi. Nilay Toprak'ın aracını tekmeleyen şehir eşkıyaları M.K. ve E.Y. yakalanarak gözaltına alındı. İki trafik magandası şehir eşkıyası "Mala Zarar Vermek, Tehdit, Hakaret, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçlarından adliyeye sevk edildi.

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Sosyal medya fenomeni Nilay Toprak'a saldırmışlardı: O şehir eşkıyaları gözaltına alındı
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