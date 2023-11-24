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Giriş Tarihi: 24.11.2023 10:01 Son Güncelleme: 24.11.2023 10:39

Sosyal medya fenomeni uyuşturucuyla yakalandı, Sosyal medya fenomeni torbacı çıktı!

İzmir polisi tarafından sosyal medya fenomeni Oğuzhan Muslu’nun kullandığı motosiklet ile birlikte hareket ettikleri belirlenen 2 şüphelinin kullandıkları araca düzenlenen operasyonda 550 gram metamfetamin ve 750 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Sosyal medya fenomeni uyuşturucuyla yakalandı, Sosyal medya fenomeni torbacı çıktı!

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla şehre uyuşturucu madde getireceğini tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından sosyal medya hesaplarında bir milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen Oğuzhan Muslu'nun kullandığı yarış motosikleti ve birlikte hareket ettikleri tespit edilen 2 şüphelinin kullandıkları araç, düzenlenen operasyonla durduruldu.

Operasyonda 550 gram metamfetamin, 750 ecstasy, 1 tabanca ve 11 mermi ele geçirildi. Muslu ve birlikte hareket ettiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Sosyal medya fenomeni uyuşturucuyla yakalandı, Sosyal medya fenomeni torbacı çıktı!
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