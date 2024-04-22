Sosyal medya fenomeni Yağmur’un sır ölümü

Bir TV kanalındaki stil yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın geçtiğimiz günlerde ABD'deki evinde ölü bulunduğu ortaya çıktı.Taktaş'ın ailesi, daha önce darbedilen ve dalağını kaybeden kızlarının cinayete kurban gitmiş olabileceğini iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı sevgilisi A.C.F.'den şikayetçi oldu. Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılan Taktaş'ın cansız bedeni, hava yoluyla getirildiği Adana'da, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.İddiaya göre, Taktaş'ın annesine önceden "Benim ölüm gelir Türkiye'ye" şeklinde bir açıklama yaptığı da belirtiliyor. Bunların yanı sıra Yağmur Taktaş'ın hayatına kıydığı söylenen eski sevgilinin genç kadının Instagram hesabını da ele geçirdiği konuşuluyor. Taktaş'ın Instagram profil fotoğrafına Exorcist filminden Regan karakterini koyması kan dondurdu.1996 yılında Adana'da dünyaya gelen Yağmur Taktaş, Adana Anadolu Lisesi'nde okudu. Spor ve modaya ilgisi olan Taktaş, 2016 yılında katıldığı "İşte Benim Stilim" yarışmasında ünlenmişti. Yarışma programından sonra da popülerliğini sürdüren Taktaş, modellik ve reklamcılık gibi alanlarda çalışmalar yapmıştı.