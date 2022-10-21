Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun’dan skandal hareket! Türk lirasını klozete attı, sifonu çekti

TikTok'ta paylaştığı videolarla fenomen olan ve cüretkar pozları ile sık sık gündeme gelen Mika Can Raun yeni bir skandala imza attı. Cinsiyet değiştirme operasyonu ile de bambaşka bir hale bürünerek adından sıkça söz ettiren Mika Can Raun, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı video ile pes dedirtti.

Sosyal medya fenomeni Mika Raun'dan skandal hareket! Türk lirasını tuvalete attı, sifonu çekti | Video

Videoda dans ederek ve şarkı söyleyerek 100 Türk Lirasını klozote atan Raun üzerine bir de sifonu çekti.