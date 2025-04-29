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Giriş Tarihi: 30.4.2025

Sosyal medya fenomenleri e-sigarayı özendiriyor

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Sosyal medya fenomenleri e-sigarayı özendiriyor
Türk Toraks Derneği Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu, 500 genç üzerinde yaptığı anketle elektronik sigaranın zararlarını araştırdı. Gençlerin yüzde 67'sinin evinde en az 1 aile bireyinin paket sigara içtiği belirlendi. Gençlerin büyük bir kısmı elektronik sigaradaki aromaların çok cazip olduğunu ve o yüzden e-sigaraya heves ettiklerini söyledi. Ayrıca arkadaş ortamı ile sosyal medya fenomenlerinin paylaşımlarından etkilendiklerini ve e-sigaranın az zararlı olduğu fikrine kapıldıklarını kaydetti.
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Sosyal medya fenomenleri e-sigarayı özendiriyor
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