Sosyal medya hesabından video yayınladıktan sonra köprüden atladı

Kocaeli Dilovası İlçesinde Osmangazi Köprüsü üzerinde bir şahsın aracını durdurarak köprüden atladığını gören diğer sürücüler durumu Polis ve Jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, terk edilen araçta inceleme yaparken, denizde ise 3 ayrı noktada arama çalışmaları başlatıldı.