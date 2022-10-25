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Giriş Tarihi: 25.10.2022 10:00 Son Güncelleme: 25.10.2022 10:04

Sosyal medya hesabından video yayınladıktan sonra köprüden atladı

Osmangazi köprüsünde aracını durdurarak köprüden denize atlayan polis memuru Yasin Kazancı’yı arama çalışmaları sürerken, Kazancı’nın dakikalar önce sosyal medya hesabından bir video paylaştığı ve eski kız arkadaşına sitem ederek herkesten helallik istediği ortaya çıktı.

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Sosyal medya hesabından video yayınladıktan sonra köprüden atladı

Kocaeli Dilovası İlçesinde Osmangazi Köprüsü üzerinde bir şahsın aracını durdurarak köprüden atladığını gören diğer sürücüler durumu Polis ve Jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, terk edilen araçta inceleme yaparken, denizde ise 3 ayrı noktada arama çalışmaları başlatıldı.

Atlayan kişinin polis memuru Yasin Kazancı olduğu tespit edildi. Kazancı'nın eski kız arkadaşıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle psikolojisinin bozulduğu ileri sürüldü. Çok geçmeden genç polis memurunun, kendisine ait sosyal medya hesabından video paylaştığı ortaya çıktı.

SİTEM EDİP HELALLİK İSTEDİ

Köprüden atlayan Yasin Kazancı'nın kayda alıp paylaştığı videoda, eski kız arkadaşı Özlem A'ya sitem ettiği görülüyor.

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Kendisine ve ailesine hayal kırıklığı yaşattığını belirttiği Özlem A'ya "Artık mezarıma gelirsin" diyerek seslenen Polis Memuru Kazancı, "Herkes hakkını helal etsin, benim sizde hakkım varsa helal olsun" diyerek videoyu sonlandırıyor.

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Sosyal medya hesabından video yayınladıktan sonra köprüden atladı
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