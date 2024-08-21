Sosyal medya içerikleri beslenme bozukluğuna yol açıyor

İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, çocuklarda yeme bozuklukları son 8 yılda iki katına çıktı. Daily Mail'de yer alan habere göre, geçen eğitim öğretim yılında 10 bin 600'den fazla çocuk yeme bozukluğu tedavisine başlamayı bekliyordu. Bu, 5 bin 240 çocuğun sırada beklediği 2016/2017 döneminin neredeyse iki katı olarak kaydedildi. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırmada Tiktok ve benzeri sosyal medya platformlarının genç kadınların beden algısını olumsuz etkilediğini ve yeme bozukluklarına neden olduğunu ortaya koymuştu.