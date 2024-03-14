Sosyal medya kavgası kanlı bitti

Konya'da sosyal medyadan yapılan canlı yayın sırasında küfürleşip, daha sonrada bir parkta buluşan gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesinde bulunan bir parkta yaşandı. Sosyal medyada açılan bir canlı yayında iki grup arasında küfürleşme yaşandı. Küfürleşme üzerine gençler konuyu konuşmak için bir parkta randevulaştı. Burada yaşanan tartışmada iddiaya göre Ferhat Ş. (23) yanında taşıdığı bıçakla Lütfü T. (21) ile arkadaşı Muhammet Ensar D'yi (21) bıçakladı. Muhammet Ensar D. ise kendilerini yaralayan Ferhat Ş'yi bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karın bölgesinden yaralanan Lütfü T., karın, omuz v sırtında bıçaklanan Muhammet Ensar D. ile kol, göğüs ve sırtından bıçaklanan Ferhat Ş., ambulanslarla kaldırılarak tedavi altına alındı. Muhammet Ensar D. ve Ferhat Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.