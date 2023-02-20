Haberler Yaşam Haberleri Sosyal medya provokasyonuna 25 tutuklama! Deprem yardımı adı altında 76 sahte site kuruldu
Giriş Tarihi: 20.2.2023 11:37 Son Güncelleme: 20.2.2023 11:53

Sosyal medya provokasyonuna 25 tutuklama! Deprem yardımı adı altında 76 sahte site kuruldu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların üzerinde korku ve panik oluşturmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunan 808 hesap yöneticisi, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından tespit edilirken 452 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Bunlarda 131’i yakalanarak gözaltına alındı, 25 kişide tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, depremzedelerin yaralarını sarmak ve yardımda bulunmak isteyen vatandaşları dolandırmak amacıyla 76 sahte site ile 15 sosyal medya platformu kurulduğu ortaya çıktı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Sosyal medya provokasyonuna 25 tutuklama! Deprem yardımı adı altında 76 sahte site kuruldu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. Öğle saatlerinden itibaren ise Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüyor.

25 TUTUKLAMA

Kahramanmaraş merkezli depreme ilişkin sosyal medya platformlarından, vatandaşları korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 808 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 452 kişi hakkında adli işlem başlatılırken 452 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 25 kişide tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HAİNLER İŞ BAŞINDA

Öte yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşların iyi niyetlerini suistimal etmek amaçlıyla; 76 adet Oltalama (Phishing) dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlandı. Resmi kurumların adını taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platform hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapıldı. Ayrıca "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılmasını talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlandı.

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Sosyal medya provokasyonuna 25 tutuklama! Deprem yardımı adı altında 76 sahte site kuruldu
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