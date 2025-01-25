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Giriş Tarihi: 25.1.2025 16:14 Son Güncelleme: 25.1.2025 16:17

Sosyal medya provokatörlerine valilikten tokat gibi cevap!

Başkan Erdoğan'ın, 6 bin 554 konutun kura çekilişi ve çevre yolunun açılışı için geldiği Malatya’da bir vatandaşın taleplerini dinlemesi üzerinden sosyal medyada algı operasyonu yapıldı. Malatya Valiliği'nden tokat gibi cevap geldi.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Sosyal medya provokatörlerine valilikten tokat gibi cevap!

Malatya Valiliği, sosyal medyada gündeme gelen ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bazı haberler üzerine açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya ziyaretinde bir vatandaşın dile getirdiği barınma ihtiyacına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

"EVİM YOK" DEDİ, BİR EVİ BİR DE KONTEYNERİ ÇIKTI

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada; "Vatandaşımızın ikamet ettiği Yeşilyurt Bostanbaşı Mahallesi'ndeki müstakil evin, 6 Şubat depremi sonucunda "az hasarlı" olması nedeniyle Bindal Mahallesinde yaptırdığı prefabrik evde eşi ve çocuklarıyla ikamet ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca, bu vatandaşımızın eşinin de kendisine ait ticari araçla taksicilik yaptığı ve ailenin barınmaya dair herhangi bir mağduriyetinin bulunmadığı anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Sosyal medya provokatörlerine valilikten tokat gibi cevap!
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