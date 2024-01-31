Haberler Yaşam Haberleri Sosyal medya şişmanlatıyor
Giriş Tarihi: 1.2.2024

Sosyal medya şişmanlatıyor

DIŞ HABERLER
Sosyal medya şişmanlatıyor
Lübnan'daki Beyrut Amerikan Üniversitesi'nden araştırmacılar, sosyal medyadaki yemek fotoğraflarına bakmanın bile beslenme tercihlerini etkilediğini ve kalorili seçeneklere yönelme olasılığını artırdığını ortaya koydu. Çalışmada, 18-24 yaş arasındaki 63 gönüllüden 15 dakika boyunca Instagram'da hamburger, cips ve peynirli pizza fotoğraflarına bakmaları istendi. Katılımcılara iştahları ve ruh halleri hakkında sorular soruldu. Sonuçlar, abur cubur resimlerini gördükten sonra hayvan, seyahat ve doğa resimlerine bakmalarına göre daha acıktıklarını gösterdi. Ayrıca tuzlu ve yağlı yiyeceklere karşı daha güçlü bir istek vardı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sosyal medya şişmanlatıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA