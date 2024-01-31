Sosyal medya şişmanlatıyor

Lübnan'dakiBeyrut Amerikan Üniversitesi'nden araştırmacılar, sosyal medyadaki yemek fotoğraflarına bakmanın bile beslenme tercihlerini etkilediğini ve kalorili seçeneklere yönelme olasılığını artırdığını ortaya koydu. Çalışmada, 18-24 yaş arasındaki 63 gönüllüden 15 dakika boyunca Instagram'da hamburger, cips ve peynirli pizza fotoğraflarına bakmaları istendi. Katılımcılara iştahları ve ruh halleri hakkında sorular soruldu. Sonuçlar, abur cubur resimlerini gördükten sonra hayvan, seyahat ve doğa resimlerine bakmalarına göre daha acıktıklarını gösterdi. Ayrıca tuzlu ve yağlı yiyeceklere karşı daha güçlü bir istek vardı.