Sosyal medya şovu pahalıya patladı... Hem araçtan hem ehliyetten oldular

Diğer Sürücü Okan D.'ye ise KTK'nın 67/1-D Drift yapmak maddesinden 9 bin 125 lira ve 23/2-b Tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takmak maddesinden 166 lira olmak üzere, toplam 9 bin 291lira para cezası uygulanarak şahsın sürücü belgesi KTK'nın 67/1-D maddesine istinaden 60 gün süreyle geri alındı.