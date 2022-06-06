Sosyal medya şovu pahalıya patladı... Hem araçtan hem ehliyetten oldular

Maltepe Trafo Caddesi üzerinde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan sürücüleri Eray T. ve Okan D. Sivil trafik ekiplerince yakalandı.
EHLİYETLERİNDEN OLDULAR
Sürücü Eray T.'e KTK'nın 67/1-D'de yer alan Drift yapmak maddesinden 9 bin 125 lira ve 23/3-b-1 Tescilli araca Yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak maddesinden 750 lira olmak üzere, toplam 9 bin 875 lira ceza kesildi.
Diğer Sürücü Okan D.'ye ise KTK'nın 67/1-D Drift yapmak maddesinden 9 bin 125 lira ve 23/2-b Tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takmak maddesinden 166 lira olmak üzere, toplam 9 bin 291lira para cezası uygulanarak şahsın sürücü belgesi KTK'nın 67/1-D maddesine istinaden 60 gün süreyle geri alındı.
ADLİ İŞLEM YAPILACAK
Sürücüler Eray T. ve Okan D. TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlemleri yapılmak üzere Maltepe Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.