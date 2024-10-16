Sosyal medya suç odağı haline geldi

Son dönemde birbiri ardına yaşanan adli olaylar ve sanal ortamlarda işlenen suçlar gündemdeki yerini koruyor. Son olarak sosyal medya uygulaması Discord'a yönelik erişim engeli kararı alınırken, siber polis sanal dünyada aralıksız devriye görevi yapıyor. Bu kapsamda 28 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında siber devriye ekipleri, 5 bin 18 sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda suç unsuru tespit etti.

NARKOTİK VE KAÇAKÇILIK SUÇLARI DA VAR

Suç unsuru içeren hesapların paylaşımlarının 2 bin 705'i asayiş, 1184'ü terör, 383'ü güvenlik, 84'ü siber, 95'i narkotik, 70'i kaçakçılık ve 497'si diğer suç türleri olduğu belirlendi. Yapılan bu tespitler sonrasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya siber suçla mücadele kapsamında çağrı yaptı. Sosyal medyada, başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumu sapkın düşünceleriyle zehirlemeye çalışanlara acımayacaklarını vurgulayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Siber suçlarda önleyicilik için suç ve suç odaklarına karşı milletçe topyekun bir mücadele vermek zorundayız. Bu süreçte medyamız, üniversitelerimiz, okullarımız, anne babalar, yani toplumun tüm kesimlerinin, devlet kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içinde birlikte hareket etmesi gerekir" dedi.