Sosyal medya tartışması cinayetle bitti

Antalya'nın Serik ilçesinde eski belediye meclis üyesi Hasan Ali Tuncer (40) ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım (63) arasında sosyal medya üzerinden başlayan tartışma kanlı bitti. Ziya Yıldırım, Hasan Ali Tuncer'i silahla vurarak öldürdü. Olay, Serik ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce ikili arasında sosyal medya üzerinden tartışma yaşandı. Sonrasında Ziya Yıldırım ile eski meclis üyesi Hasan Ali Tuncer davetli oldukları düğünde karşılaştılar.Hasan Ali TuncerAralarında çıkan tartışma sonrası eski Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım, yanında getirdiği tabanca ile eski belediye meclis üyesi Hasan Ali Tuncer'e 3 el ateş ederek yaraladı. Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsünden yaralanan evli ve bir çocuk babası Tuncer, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.Serik Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Eskiden öğretmen olan ve geçen dönem belediye başkan yardımcılığı yapan Ziya Yıldırım, yakalanarak gözaltına alındı. Tuncer'in cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cinayet haberini alan Hasan Ali Tuncer'in yakınları hastaneye akın etti. Ölüm haberinin ardından Tuncer'in yakınları sinir krizi geçirdi. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Hasan Ali Tuncer ailesi, yankıları ve sevenlerinin gözyaşları arasında topağa verildi. Cinayet zanlısı emekli öğretmen Ziya Yıldırım çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ziya YıldırımKATIL zanlısı Ziya Yıldırım 2019 - 2024 yıllarında Serik Belediyesi'nde MHP'den belediye meclis üyesi ve belediye başkan yardımcısı olarak görev yapmıştı. Öldürülen Hasan Ali Tuncer de aynı dönem Serik Belediyesi'nde MHP'den belediye meclis üyeliği görevinde bulunmuştu.