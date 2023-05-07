Sosyal medya uğruna hayatını kaybetti

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Dumluca Mahallesi'nde Kırsal Dumluca Mahallesi'nde sosyal medya uygulaması TikTok videosu çekmek için bölgeden geçen su kanalına atlayan Lueyna El Hüseyni, başını kanalın tabanına çarparak bir süre suda hareketsiz ilerledi. Mardin'de sosyal medya videosu çekmek isteyen 20 yaşındaki genç, atladığı su kanalının zeminine başını çarpması sonucu hayatını kaybetti.

KÜÇÜK KARDEŞİ CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Bu sırada 8 yaşındaki kız kardeşi de o anları cep telefonundaki TikTok uygulamasıyla görüntüledi. Ağabeyinin suda hareketsiz şekilde ilerlediğini fark eden kardeşi, çevredekilere haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sudan çıkarılan Hüseyni'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hüseyni'nin cansız bedeni, otopsi için Derik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlatıldı.