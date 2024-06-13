Sosyal medya üzerinden yatırım vurgunu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, O.İ. arkadaşı P.A.A'nın sosyal paylaşım sitesin hesabındandaki paylaşımında bir kişinin elinde 100 liralık banknotların bulunduğu para destesi fotoğrafı olan ve altında "Sadece 1-2 saat içerisinde borsa yatırımından kazandığım param, yapmak isteyenler bana yazın yönlendireceğim sizi" yazısını gördü. Yakın arkadaşı ve aynı zamanda bir şirketler grubunun sahibi olan P.A.A'ya güvenen O.İ. uygulama üzerinden P.A.A'ya paylaşımıyla ilgili mesaj atarak, nasıl yatırım yapabileceğini sordu. Arkadaşıyla yazıştığını düşünen O.İ, mesajda verilen telefon numarasını aradı, kendisini yatırım danışmanı olarak tanıtan kişiyle konuştuktan sonra 130 bin lirayı Barış K'nin hesabına gönderdi.

BORSA YATIRIMI İÇİN PARA GÖNDERDİĞİNİ SÖYLEDİ

Transfer işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından O.İ. arkadaşı P.A.A'yı arayarak, kendisinin yönlendirdiği telefonla görüştüğünü ve borsa yatırımı için para gönderdiğini söyledi. P.A.A'nın paylaşımları kendisinin yapmadığını hesabının ele geçirildiği ve paylaşımlara itibar etmemesi gerektiğini söylemesi üzerine, O.İ. dolandırıldığını anladı. Bunun üzerine O.İ. borsada yüksek kar vaadiyle dolandırıldığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayetçi oldu.

PARAYI ALDI BAHİS SİTESİNDEKİ HESABINA GÖNDERDİ

Para transferinin gerçekleştiği hesabın sahibi olduğu tespit edilen Barış K. savcıktaki ifadesinde, Ocak 2022'de cezaevinden çıktıktan sonra banka kartlarını kredi puanı yükseltmesi amacıyla C.F. isimli arkadaşına verdiğini öne sürdü. Bir müddet sonra kredi puanını öğrenmek için bankaya gittiğini söyleyen Barış K. "Puanım yükselmiş mi diye sordum. Bana şüpheli işlemler olduğunu söylediler. C.F. bana parayı çekmem gerektiğini söyleyince ben de parayı çektim. Hesabı kapattım." ifadelerini kullandı.

'NUMARA YÖNLENDİRMEYLE DEĞİŞTİRDİLER'

İddianamede, şüphelinin beyanlarının teyidi amacıyla bankalardan istenen yazılarda, Barış K. adına kayıtlı olan hesaba gelen paranın şüphelinin bir bahis sitesindeki üye hesabına gönderildiği tespit edildi. Müşteki O.İ'nin iletişim kurduğu telefon numarasının da HTS kayıtlarına göre "numara yönlendirme" vasıtasıyla değiştirildiği iletişim kurulan numaranın, M.B. isimli yabancı uyruklu kişiye ait olduğu belirtildi.

10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Şüpheli Barış K'nin müştekinin takip ettiği P.A.A'nın Instagram hesabını çalarak paylaşım yaptığı, bunu müştekinin gördüğü ve iletişime geçtiği aktarılan iddianamede şunlar kaydedildi:

"Barış K'nin yatırım yapmak için kendi hesabına para yatırttığı, hesabına gelen parayı kendi adına açtığı bahis sitesindeki hesaba aktardığı, şüphelinin alınan ifadesinin hayatın akışına aykırı olup, kendisini suçtan kurtarmaya yönelik olduğu anlaşılmıştır. Şüpheli hakkında benzer suçtan soruşturma ve yargılama dosyalarının bulunduğu, beyanlarının suç ve cezadan kurtulmaya yönelik olduğu, somut olayla ilişiğini gösteren deliller birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin atılı suçu işlediği tespit edilmiştir."

İddianamede, Barış K'nin, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.