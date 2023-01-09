Sosyal medya yazışmaları artık delil kabul edilecek

Borcunu inkâr ederek ödemeye yanaşmayanlara Yargıtay'dan kötü haber geldi. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi tarafından alacak davalarında mail, Whatsapp, Facebook gibi elektronik ortamlarda yapılan yazışmaların belge ve delil niteliğinde olduğuna ilişkin içtihat geliştirildi. Teknolojinin ilerlemesine bağlı olarak mahkemeler nezdindeki ispat vasıtaları da farklılaşarak günümüz koşullarına göre şekilleniyor. Yaptığı tüm görüşmelere rağmen alacağını tahsil edemeyenler mahkemelerin yolunu tutuyor. Alacak ve borç ilişkilerinin ispatında artık mail ve elektronik ortamdaki diğer yazışmalar da Yargıtay tarafından delil olarak kabul ediliyor. İHA